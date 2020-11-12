В Челябинской области от коронавируса умер фермер, до последнего помогавший медикам. Сам он помощи не дождался

В Троицком районе – очередная громкая смерть от COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Троицкого района оказались шокированы смертью фермера и мецената из села Родники Алексея Гуцуляка. По словам родственников предпринимателя, мужчина, долгое время помогавший районной медицине, так и не получил необходимой помощи, когда сам столкнулся с опасным заболеванием.

Алексей был достаточно известным в районе человеком, всегда был готов прийти на помощь. По какой-то невероятной иронии судьбы, в сферу интересов фермера попала и местная медицина. Сначала южноуралец помогал местному медпункту, оказавшемуся на грани закрытия. Когда в Челябинской области началась вторая волна пандемии COVID-19, предприниматель оказался в числе тех, кто активно помогал обеспечивать необходимыми медицинскими средствами медучреждения Троицкого района.

Но в середине октября Алексей Гуцуляк сам заболел коронавирусной инфекцией. И столкнулся с тем же, что и многие другие южноуральцы. Сначала получил рекомендацию лечиться дома. Потом платно прошел рентгендиагностику, после чего медики направили его на КТ, где южноуралец оказался 196-м в очереди. «Алексей чувствовал себя все хуже и хуже. Звоним в скорую – не отвечает, – цитирует «Знак» вдову фермера. – Он сам дозвонился на 112, его соединили со скорой, и он убедил диспетчера, что ему нужна помощь. В итоге скорая привезла его на КТ, поражение легких было 50%. Но и тут сказали: мест нет, ждите. Алексей вернулся домой. Когда он начал задыхаться, мы подняли всех своих знакомых, окольными путями, с боем вызвали скорую, и его увезли в больницу. Врачи сказали, что у него возникли проблемы с сердцем, оторвался тромб».

24 октября Алексей Гуцуляк скончался.

Это уже не первая громкая история, связанная с троицкой медициной. Так, 29 октября в больнице Троийка скончался 71-летний пенсионер. У мужчины были вирусная пневмония и хроническая обструктивная болезнь легких. Но врач решил, что в госпитализации он не не нуждается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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