Педофилу, расправившемуся со школьницей в Сатке, огласили приговор

Вынесен приговор педофилу, зарезавшему 14-летнюю школьницу в Сатке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 12 ноября, областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на изнасилование, совершенном с применением насилия, с угрозой его применения, в отношении несовершеннолетней, а также убийстве, сопряженном с изнасилованием.

Установлено, что южноуралец, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 24 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на мосту через реку Малая Сатка на 14-летнюю девочку. Он попытался изнасиловать школьницу, однако та оказала извращенцу активное сопротивление и попыталась скрыться. Тогда рецидивист догнал ее и нанес множество ножевых ранений, от которых девочка скончалась на месте.

Суд приговорил педофила к 21 году лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима.

Также судом в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании в счет возмещения морального вреда 1 млн рублей.

В связи с наличием у осужденного расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии он будет проходить принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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