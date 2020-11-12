Губернатор Текслер заявил о готовности ужесточить ограничительные меры: как и когда

Ограничительные меры в Челябинской области могут быть ужесточены. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Если мы видим ухудшение ситуации, то первое, что мы сделаем, – это старшеклассников школ, учащихся СПО и ВУЗов отправим на дистант с преимущественным нахождением дома, – сообщил глава региона. – Далее, те мероприятия, проведение которых у нас разрешено, могут быть ограничены: как в принципе их проведение, так и количество зрителей, которые присутствуют на этих мероприятиях. Сейчас действует требование Роспотребнадзора, и от 35% до 50% у нас идет заполняемость кинотеатров, театров и так далее. Мы их ограничим до 25 %, если такая потребность будет.

Далее мы смотрим на возможность ограничений общепита: ресторанов, кафе, в первую очередь в ночное время. Это актуально и с точки зрения новогодних праздников, и того, что происходит до праздников. И в данном случае, если потребуется, мы такие решения примем».

По словам Текслера, пока ситуация пневмониями, госпитализацией, с общим заболеванием позволяет такие решения не принимать. «Но, как только мы увидим, что необходимо такие меры ввести, мы это обязательно сделаем», – сказал губернатор.

Как уже сообщал «Новый День», в регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. 10 ноября показатель суточной выявляемости превысил предыдущий максимум, а сегодня перебрался через отметку 200 человек в день. Растет и смертность: 3,2% среди зараженных, непосредственно от ковида – 0,93%. Два дня назад эти показатели составляли соответственно 3,19% и 0,91%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.11.20

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