Экс-замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров подал в суд на экс-мэра Челябинска

Бывший высокопоставленный чиновник обвинил экс-главу Челябинска в клевете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров подал в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о защите своих чести и достоинства.

Ответчиком по иску назван экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, давший показания на бывшего коллегу в рамках досудебного соглашения. Также Гаттаров просит привлечь к ответу СМИ, опубликовавшие заявления Тефтелева.

Напомним, Евгений Тефтелев признан виновным в получении взяток и приговорен к 3 годам колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн рублей. До этого он заключил досудебное соглашение, пообещав дать следствию показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, директора ЮУ КЖСИ Натальи Салеевой, действующего мэра Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.

Гаттаров просит признать эти сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство, а также удалить их из СМИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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