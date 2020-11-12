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Четверг, 12 ноября 2020, 16:03 мск

Новости Челябинск

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Мэрия Челябинска отказалась от новогодней елки

Власти Челябинска не будут проводить традиционную новогоднюю елку главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение в администрации Челябинска приняли в связи с обострением эпидемиологической ситуации и продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом.

Напомним, традиционная елка у главы города проводилась ранее каждый год, на нее приглашали несколько сотен школьников – отличившихся в учебе, творчестве, а также детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Для школьников готовили специальную концертную программу, а также подарки.

В нынешнем году от мероприятия решили отказаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.20

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