В Челябинской области похолодает до минус 20

В ночь на воскресенье температура воздуха на Южном Урале опустится к -20 градусам.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в предстоящие выходные регион ожидают вполне зимние температуры.

В пятницу, 13 ноября, температура воздуха будет еще относительно мягкой. Ночью будет облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный, в горах до сильного. В отдельных районах метели, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью ожидается -5, -10 градусов по Цельсию. Днем в пятницу столбик термометра достигнет отметки в 1-6 градусов ниже нуля.

В грядущие выходные синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха в ночь на субботу, 14 ноября, -8, -13 градусов, при прояснении – похолодание до 18 градусов ниже нуля. Днем ожидается -5, -10 градусов по Цельсию.

В ночь на воскресенье похолодает до -10, -15 градусов, при прояснении – до 20 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают -8, -13 градусов.

В Челябинске в ближайшие три дня ожидается небольшой снег. Температура, как и в регионе в целом, будет постепенно понижаться. Так, в ночь на пятницу будет -5, -7 градусов по Цельсию, днем – 2-4 градуса ниже нуля.

В субботу ночью синоптики обещают -9, -11 градусов, днем – 6-8 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье похолодает до -12, -14 градусов. Днем ожидается 8-10 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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