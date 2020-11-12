Крупнейший вуз Челябинска задействует дистанционный формат, остальные готовятся

Челябинские вузы отреагировали на рекомендации министра науки.

Напомним, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков издал приказ, согласно которому подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга с 13 ноября переходят на дистанционный формат обучения. Региональным вузам в зависимости от эпидемиологической ситуации по согласованию с территориальным Роспотребнадзором рекомендовано частично или полностью перейти на дистанционный формат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске первым откликнулся на приказ федерального министра Южно-Уральский госуниверситет. Пока в вузе заявили о совмещении двух форматов обучения.

«В Южно-Уральском государственном университете с 1 сентября все поточные лекции, а с девятой недели (с конца октября) вообще все лекции переведены на дистанционный формат. Поэтому у нас на сегодняшний день нет занятий с большим скоплением студентов. Семинарские, практические и лабораторные занятия в обычном формате проводятся только в отдельных академических группах, – рассказали в вузе. – Согласно решению ректората ЮУрГУ с 16 ноября в помещениях университета мы продолжим проводить занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения. Все лекции, а также семинарские занятия, которые могут проходить в онлайн-формате, будут проводиться дистанционно. Это решение согласовано с Роспотребнадзором по Челябинской области».

В Челябинском госуниверситете заявили, что вопрос о переводе на дистант находится в стадии проработки. В вузе отметили, что технически готовы к смене формата обучения.

Выжидательную позицию заняли и в остальных вузах города: ЮУрГГПУ (бывший ЧГПУ), ЮУГМУ и ряде других. В данном случае свою роль играет еще и ведомственная составляющая: гуманитарно-педагогический университет подчиняется не миннауки, а министерству просвещения, медицинский университет – Минздраву. Другие вузы также в качестве учредителей имеют самостоятельные министерства. Поэтому им необходимо согласовать свои действия еще и с ними.

Так, в ЮУрГГПУ уже направили соответствующий запрос министерству, в ведении которого находится вуз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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