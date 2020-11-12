Всем переболевшим коронавирусом понадобится реабилитация – мнение врачей

Всем переболевшим коронавирусом, независимо о тяжести течения болезни, нужна реабилитация. Но в России таких программ недостаточно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 858 тысяч 568 зараженных, 32 тысячи 32 из них скончались. При этом ученые пришли к выводу, что более двух третей выживших даже спустя семь – восемь недель после выписки все еще имеют стойкие симптомы заболевания. Речь идет о сильной усталости, одышке, кашле, температуре и даже депрессии.

В связи с этим медики считают, что всем пациентам, перенесшим коронавирус с симптомами, необходима реабилитация, иначе «затяжной ковид» может перейти в «медленное умирание». При это врачи отмечают, что многие россияне, устав от болезни, не хотят посещать врачей и, тем более, заниматься реабилитацией.

Однако коронавирус нового типа, проникая в организм, поражает сосуды, которые, в свою очередь, питают каждый орган и систему. И в результате пренебрежения восстанавливающими процедурами может пострадать любой орган.

«Если после клинического выздоровления пациент не проходит реабилитацию, это приводит к тому, что он надолго выпадет из жизни. Он не может даже приступить к работе, из-за чего начинаются финансовые проблемы, наслаивается депрессия. Как правило, это медленное умирание пациента. Поэтому реабилитация очень важна», – цитирует «Газете.Ru» врача-кардиолога Айгуль Билалову.

Но проблема еще и в том, что в России недостаточно программ реабилитации после COVID-19. Это признала и вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы. В регионах не хватает соответствующих специалистов и оборудования.

«Реабилитация предполагает многогранное воздействие на разных уровнях, то есть это и ЛФК, и дыхательная гимнастика, и массаж, и нутритивная поддержка, и психотерапия, – говорит Билалова. – В регионах с этим большие проблемы – программа есть, а выполнять ее некому и просто негде».

«В идеале, поскольку коронавирус в основном поражает легкие и кровеносную систему, нужно пройти курс физиотерапии и ЛФК, – отмечает пульмонолог Анна Сергеева из РНИМУ им. Н.И. Пирогова. – Там пациенты занимаются дыхательной гимнастикой, которая поможет восстановить пораженные органы. Есть специальные аппараты, которые постепенно увеличивая нагрузку, помогают человеку укрепить суставы.

Еще одним необходимым элементом реабилитации является правильное питание. Пациент должен получать в достаточном количестве все микроэлементы».

Важным фактором является и психологическая помощь – как индивидуальная психотерапия, так и семейная. На фоне самонакручивания и депрессивных состояний ухудшается самочувствие.

В реабилитационных программах больше значение уделяется дыханию: рекомендуется делать упражнения с помощью аппаратов Фролова, СИПАП, PARI O-PEP, практиковать дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой, технику «полное дыхание йогов» и Цигун-терапию.

Тем, кто уже почти полностью восстановился после болезни, рекомендуют заниматься аэробикой по 20-30 минут три раза в неделю на протяжении 8-12 недель. На этом этапе нужно продолжить тренировки с отягощением для восстановления мышечной силы и выносливости конечностей.

После получение двух отрицательных тестов на коронавирусную можно проводить магнитотерапию, ультразвуковую и СМТ-терапия.

Все этапы реабилитации в общей сложности должны длиться от 6 до 12 недель. При этом через год курс необходимо будет повторить.

Москва, Игорь Юров

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