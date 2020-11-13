В пригороде Челябинска загорелся полигон ТКО

На мусорном полигоне под Челябинском вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар произошел вчера, 12 ноября, на полигоне в Полетаево на территории Сосновского района, куда поступают твердые коммунальные отходы из Челябинска и других муниципалитетов, входящих в челябинский кластер.

О возгорании сообщили жители поселков Полетаево и Кайгородово. По словам очевидцев, они увидели мощный столб дыма и долгое время чувствовали удушающий запах.

В ГУ МЧС по Челябинской области факт возгорания подтвердили. По данным ведомства, в ликвидации пожара принимали участие две цистерны и десять человек личного состава МЧС. Также в тушении принимала участие техника местных организаций. Причины возгорания мусора выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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