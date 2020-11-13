Южноуралец, угробивший женщину в пьяном ДТП, отправится в колонию

В Карталах виновник пьяного ДТП, в котором погибла женщина, отправлен в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал 31-летнего жителя города виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.

Установлено, что ночью 14 июля 2019 года южноуралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «КИА РИО» и двигаясь по проезжей части автодороги Снежный – Карталы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада 211440», в салоне которого находились пассажиры: супруга водителя легковушки и маленький сын. В результате травмы, полученной в ДТП, женщина скончалась в больнице, ее сыну причинен тяжкий вред здоровью.

Виновного приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Также с осужденного взыскано в счет возмещения морального вреда в пользу супруга погибшей 1,5 млн рублей, в пользу их сына 2,5 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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