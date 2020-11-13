Челябинск оказался самым конфликтным городом России

Челябинск признан самым конфликтным городом России. Исследование проводилось в ноябре 2020 года исследовательским агентством Zoom Market методом социологического опроса по телефону в 25 крупных городах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов: «Часто ли вы сознательно избегаете конфликтов? Считаете ли вы, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации? Вы часто ругаетесь с незнакомыми людьми? Где чаще всего вы ругаетесь? Вы можете назвать себя конфликтным человеком?»

56% россиян, попавших в выборку, указали, что часто сознательно избегают конфликтов, 31% опрошенных считают, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации, а 19% признались, что им часто приходится ругаться с незнакомыми людьми.

Чаще всего конфликты происходят на дороге – этот вариант указали 37% респондентов, в общественном транспорте (29%), в магазинах и на рынках (23%), в различных бюджетных учреждениях (7%), а также с соседями (4%).

При этом на прямой вопрос «Считаете ли вы себя конфликтным человеком?» только 9% опрошенных ответили утвердительно.

В целом, первое место в рейтинге конфликтности занял Челябинск. В первую тройку так же вошли Краснодар и Пермь. А самыми миролюбивыми оказались москвичи: столица оказалась на последнем месте.

Челябинск, Павел Зварзпн

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