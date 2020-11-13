российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 ноября 2020, 09:56 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

Уральские металлурги заработали на энергоэффективности больше 100 миллионов рублей

На ММК оценили результаты программы по повышению энергоэффективности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», подведены итоги выполнения в Группе ММК программы мероприятий по энер­госбережению и повышению энергетической эффективности за 9 месяцев 2020 года. Предполагаемая экономия составит около 110 млн рублей.

С целью снижения расхода энергетических ресурсов на производство продукции ежегодно приказом генерального директора ПАО «ММК» утверждается программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Запланированные мероприятия направлены на экономию электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха.

По состоянию за девять месяцев полностью выполнены более 150 мероприятий, общий уровень исполнения приказа составляет почти 95% от запланированного. Выполненные за 9 месяцев 2020 года мероприятия позволят сэкономить в ПАО «ММК» и организациях Группы компаний (в пересчете на год) более 5 млн киловатт-часов электроэнергии на сумму 16,8 млн рублей. Добиться подобной экономии помогла замена устаревших осветительных приборов на более эффективные светодиодные лампы, оптимизация работы агрегатов и замена энергоемкого оборудования.

Кроме того, результатом выполненных за 9 месяцев мероприятий по повышению энергетической эффективности станет экономия (в годовом выражении) более 22,7 тысяч тонн условного топлива, свыше 13,8 тысяч гигакалорий тепловой энергии, более 3,5 млн кубометров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха. Помимо этого, благодаря реализованным за 9 месяцев 2020 года мероприятиям годовая экономия питьевой воды составит 30 тысяч кубометров, а технической воды – около 2,1 млн кубических метров.

Суммарный экономический эффект от реализованных мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов составит в расчете на год почти 110 млн рублей. Помимо экономического эффекта, экономия энергоресурсов имеет серьезную экологическую составляющую, так как позволяет более бережно расходовать природные ресурсы и снижать техногенное воздействие на окружающую среду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.11.20

Челябинск оказался самым конфликтным городом России. / Южноуралец, угробивший женщину в пьяном ДТП, отправится в колонию. / В пригороде Челябинска загорелся полигон ТКО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,