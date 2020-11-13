Уральские металлурги заработали на энергоэффективности больше 100 миллионов рублей

На ММК оценили результаты программы по повышению энергоэффективности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», подведены итоги выполнения в Группе ММК программы мероприятий по энер­госбережению и повышению энергетической эффективности за 9 месяцев 2020 года. Предполагаемая экономия составит около 110 млн рублей.

С целью снижения расхода энергетических ресурсов на производство продукции ежегодно приказом генерального директора ПАО «ММК» утверждается программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Запланированные мероприятия направлены на экономию электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха.

По состоянию за девять месяцев полностью выполнены более 150 мероприятий, общий уровень исполнения приказа составляет почти 95% от запланированного. Выполненные за 9 месяцев 2020 года мероприятия позволят сэкономить в ПАО «ММК» и организациях Группы компаний (в пересчете на год) более 5 млн киловатт-часов электроэнергии на сумму 16,8 млн рублей. Добиться подобной экономии помогла замена устаревших осветительных приборов на более эффективные светодиодные лампы, оптимизация работы агрегатов и замена энергоемкого оборудования.

Кроме того, результатом выполненных за 9 месяцев мероприятий по повышению энергетической эффективности станет экономия (в годовом выражении) более 22,7 тысяч тонн условного топлива, свыше 13,8 тысяч гигакалорий тепловой энергии, более 3,5 млн кубометров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха. Помимо этого, благодаря реализованным за 9 месяцев 2020 года мероприятиям годовая экономия питьевой воды составит 30 тысяч кубометров, а технической воды – около 2,1 млн кубических метров.

Суммарный экономический эффект от реализованных мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов составит в расчете на год почти 110 млн рублей. Помимо экономического эффекта, экономия энергоресурсов имеет серьезную экологическую составляющую, так как позволяет более бережно расходовать природные ресурсы и снижать техногенное воздействие на окружающую среду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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