Челябинца и его родственника отправили в колонию за похищение ухажера жены

Двое жителей Челябинска осуждены за похищение незнакомого человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал двух горожан 23 и 28 лет виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и с угрозой применением такого насилия, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия. Кроме того, один из них также признан виновным в грабеже.

Судом установлено, что в мае 2019 года один из челябинцев, узнав о переписке своей супруги в социальной сети с незнакомым ему мужчиной, от ее имени договорился о встрече на остановке общественного транспорта, на которую прибыл со своим родственником.

Здесь оскорбленный муж с подельником избили ухажера, отняли сотовый телефон и попытались засунуть в багажник. Но столкнувшись с сопротивлением, ограничились тем, что заставили сесть на заднее сиденье автомобиля, угрожая охолощенным пистолетом.

После этого мужчину вывезли в лес в Кунашакском районе. Здесь его снова избили и заставили раздеться, для пущей острастки дважды пальнув в его сторону холостыми. Незадачливый ухажер почел за лучшее не перечить похитителям и выполнил все их требования. Добившись своего, челядинцы уехали, бросив голого соперника в лесу.

Суд приговорил ревнивца и его родственника одного к 5 годам лишения свободы, другого – к 5 годам 3 месяцам. Оба будут отбывать свои сроки в колониях строгого режима.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда: с зачинщика преступления 100 тысяч рублей, с его родственника 50 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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