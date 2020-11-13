Южный Урал вошел в число анти-лидеров по распространению бешенства

Челябинская область заняла второе место в России по бешенству животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, таковы данные ФГБУ «Центр ветеринарии» Минсельхоза РФ.

Челябинская область занимает второе место в стране по бешенству животных, которые были зарегистрированы в 2019 году в Российской Федерации. Управление Россельхознадзора по Челябинской области вынуждено признать, что по сравнению с предыдущими годами в области действительно отмечается рост заболеваемости бешенством среди животных: 2014 – 72 случая, 2015 – 60 случаев, 2016 – 45 случаев, 2017 – 31 случай, 2018 – 51 случай, в 2019 – 75.

Хотя стоит отметить, что для Южного Урала эти цифры, несмотря на нынешнее антилидерство, далеко не самый высокий показатель. С 2007 года наблюдался рост заболеваемости (2007 -145, 2008 – 120, 2009 – 112, 2010 – 210, 2011 -148, 2012 -145, 2013 – 227). Затем резкое падение выявления случаев бешенства до 72 и стабилизация положения на нынешних показателях.

Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. За 12 месяцев 2019 г. лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания бешенством в 67 неблагополучных пунктах. Из общего числа больных бешенством дикие плотоядные составляют 49 % (37 головы), домашние собаки – 25 % (19 голов), кошки – 19 % (14 голов), с/х животные – 7 % (5 голов). Опасное заболевание установлено в 10 охотхозяйствах Красноармейского, Еткульского, Варненского, Увельского, Карталинского, Кунашакского и Сосновского районов и 27 муниципальных образованиях региона (больше всего в Варнеском, Кунашакском, Уйском, Увельском, Чебаркульском районах).

В 2020 году (на 6 ноября 2020 года) 58 случаев бешенства животных зафиксировано в 53 населенных пунктах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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