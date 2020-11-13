В Челябинской области за сутки скончались 8 человек, зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 207 новых случаев коронавирусной инфекции.

В региональном минздраве сообщают о 8 умерших. Непосредственно от коронавируса умерли двое: мужчины 81 и 83 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания. Среди них мужчина 105 лет, скончавшийся от мелкоочагового кардиосклероза и гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в регионе подтверждено 22 тысячи 682 случая заболевания COVID-19. 729 зараженных умерли (непосредственно от коронавируса – 211).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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