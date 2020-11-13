В Копейске из-за задымления эвакуировали детский сад

Полсотни маленьких копейчан эвакуировали из детского сада из-за короткого замыкания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 13 ноября, на пульт диспетчера Копейского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение от работника детского сада: женщина рассказала, что в помещении на первом этаже чувствуется запах дыма.

На место происшествия выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности.

Уже через минуту после поступления сигнала первый расчет был на месте вызова. По прибытии совместно с сотрудниками детского сада было эвакуировано 54 ребенка, пострадавших нет.

В ходе разведки на первом этаже огнеборцы обнаружили электрический щиток, откуда шел запах гари. Сотрудники МЧС проветрили помещение, а сотрудники отдела надзорной деятельности установили причину происшествия: ей оказалось короткое замыкание электрического щитка.

Всего на месте работало 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Челябинск, Виктор Елисеев

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