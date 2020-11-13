В Челябинской области на инкассаторов рухнул железнодорожный шлагбаум

На железной дороге в Челябинской области шлагбаум упал на инкассаторскую машину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Кыштыме во вторник, 10 ноября, около 11:00 на железнодорожном переезде в районе ЧГРЭС.

Поначалу ничего не предвещало происшествия. На объекте проводилась плановая проверка переездной сигнализации, движение автотранспорта было остановлено.

По окончании проверки движение возобновилось. Но в момент, когда через переезд проезжала инкассаторская машина, ей на крышу рухнул шлагбаум.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД Кыштыма, в результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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