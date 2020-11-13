Власти признали существенный рост цен на лекарства в Челябинской области

Антимонопольщики заинтересовались резким ростом цен на лекарства в южноуральских аптеках.

Как уже сообщал «Новый День», о росте цен на лекарства в разы жители Челябинской области начали сообщать еще в начале нынешней недели – сразу после того, как глава Южного Урала Алексей Текслер опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что столь востребованные сегодня антибиотики и противовирусные препараты начали поступать в государственные аптеки (под наименованием «Государственная аптека» вот уже несколько лет действует розничная сеть Областного аптечного склада, принадлежащего правительству региона).

Жители области подтвердили: действительно, начали. Только стоят они в разы дороже, чем в прошлом месяце. Так, по словам южноуральцев 7 ноября левофлоксацин стоил в аптеках ОАС 1070 рублей за 10 таблеток, а двумя неделями ранее – 380 рублей. Азитромицин летом этого года стоил 74 рубля за 3 таблетки, теперь в аптеках цены на него 270 рублей, 395 и выше. Арбидол в госаптеке в Чурилово продают по 1800 рублей за 10 таблеток. «Он в достаточном количестве, но недоступен по цене!» – возмущались челябинцы.

Наконец, в пятницу, 13 ноября, с официальным заявлением выступило Челябинское УФАС России. «В ведомство поступают обращения жителей об увеличении цен на лекарственные препараты. Речь идет как о лекарствах, входящих в перечень ЖНВЛП, так и нет, – сообщили в ведомстве. – В обращениях указано на рост стоимости парацетамола, цефтриаксона, ингавирина, линдинета, супракса, противовирусных препаратов, градусников. Антимонопольная служба оперативно сообщает областному минздраву о поступающих сигналах. Параллельно Челябинское УФАС России проверяет действия крупных участников рынка реализации лекарств, пользующихся спросом в период пандемии, в рознице с доминирующими аптеками и оптовом сегменте. Служба проводит антимонопольное расследование о причинах роста цен и соответствие действий участников рынка антимонопольному законодательству».

Интересно в комментарии УФАС не только сообщение о начале антимонопольного расследования, но и указание на то, что информацию о росте цен на лекарственные препараты антимонопольщики передают в региональный минздрав. Между тем, в ходе сегодняшнего брифинга представители министерства посоветовали южноуральцам в случае роста цен на медикаменты сообщать об этом... в УФАС. Такой круговорот «обращений» в природе.

Правда, представители областных властей признали, что препараты, необходимые для лечения респираторных вирусных инфекций в аптеках Южного Урала, подорожали в разы.

В Областном аптечном складе попытались объяснить ситуацию. Так, гендиректор компании Андрей Князев заявил, что вины аптек в этом нет. «Изменения, конечно, происходят. Но большая часть сравнений цен некорректна. Когда сравнивают импортные и отечественные препараты, разные дозировки, формы выпуска, заводы-производители, – заявил топ-менеджер акционерного общества. – Например, парацетамол подорожал в разы у нас. Но это теперь лекарство другого производителя, у которого эта цена зарегистрирована в перечне ЖНВЛП».

Что же касается непосредственно аптек, то они не могут существенно завышать цены, заверил Князев: «Аптеки (без разницы – частные или государственные) ограничены в своей торговой наценке. На территории Челябинской области действует отдельное постановление, которое регламентирует наценку на лекарственные препараты, и ни одна аптека не может сделать ее больше, чем указано в рамках этого постановления». Впрочем, г-н Князев благоразумно не стал вдаваться в подробности ценообразования. Между тем, так называемая «ценовая накрутка» формируется в несколько этапов. Ведь наценку на товар делают не только розничные аптеки, но и оптовики. В случае Областного аптечного склада это значит, как правило, что сначала наценку (действительно, ограниченную в своем росте) делает АОС, а потом уже на эту наценку уже свою наценку делает отдельная аптека (даже если она входит в розничную сеть все того же ОАС).

Наконец, аптечные сети и сами заинтересованы в приобретении дорогих лекарств. Ведь предельные наценки устанавливаются в процентах, а посему на дорогих медикаментах при одинаковом в процентном соотношении увеличении стоимости заработать можно в разы больше (одно дело – накинуть 20% – 30% на 10 рублей и совсем другое на 100-1000 рублей).

Пока же власти Челябинской области и руководство принадлежащих им предприятий пытаются найти объяснение росту цен на лекарства, южноуральцы горько иронизируют. «В государственных аптеках самые высокие цены, просто астрономические. На втором месте – аптечная сеть «Фармленд», – рассуждает жительница области на странице губернатора Алексея Текслера. – На Арбидол – цена... в общем пошла в «Магнит» и купила 4 курицы: не выживу, так хоть наемся напоследок.

Пью по утрам парацетамол (запаслась еще весной), на всякий случай, ем по дольке чеснока, пью чай и воду с лимоном и молюсь Богу. Уповаю только на него и надеюсь только на себя.

Периодически кашляю, периодически насморк одолевает, а СМИ совсем озверели: пугают то смертями, то штрафами. И неизвестно, что для малоимущих страшнее. Если, не дай Бог, я бессимптомно болею и других заражаю, то это уже уголовщина. А кто мне диагноз поставит? К врачу не попасть, платные анализы мне не по карману, вот и кашляю в маршрутке тихонько в сгиб локтя, как наши актеры в рекламе советуют. Кашлянешь громко и больше одного раза – выкинут наши дисциплинированные и добропорядочные граждане задолго до окончания твоего маршрута.

Так что, дорогие товарищи, пожилые тетеньки и дяденьки, ходите пешком (и экономнее, и здоровее) и кашляйте себе вволю на свежем воздухе. Только перед этим глубже вдыхайте».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.11.20

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