Глава Вишневогорска скончался от коронавируса

В Челябинской области скончался глава Вишневогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Якова Гусева в тяжелом состоянии госпитализировали на прошлой неделе. Предварительная причина смерти – коронавирус.

Гусев дважды избирался главой Вишневогороска. В этом году ему исполнилось 65 лет.

Напомним, в сентябре от коронавируса умер глава Пласта Александр Неклюдов, а недавно от инфекции скончался его заместитель Галий Карамутдинов.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.11.20

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