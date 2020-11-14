В Челябинской области от коронавируса умерли 5 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 209 новых случаев коронавирусной инфекции.

В региональном минздраве сообщают о 8 умерших. Непосредственно от коронавируса скончались пятеро: мужчины 55 и 72 лет, женщины 69, 78, 85 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания: 52-летний мужчина и 66-летняя женщина умерли от сахарного диабета, 75-летний пациент – от постинфарктного кардиосклероза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в регионе подтверждено 22 тысячи 891 случай заболевания COVID-19. 737 зараженных умерли (непосредственно от коронавируса – 216).

Челябинск, Павел Зварзин

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