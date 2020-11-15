Число зараженных COVID-19 в Челябинской области превысило 23 тысячи

В Челябинской области за сутки подтверждено 211 новых случаев коронавирусной инфекции.

В региональном минздраве сообщают о 7 умерших. От коронавируса скончались шестеро мужчин в возрасте от 53 до 84 лет и 81-летняя женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в регионе выявлено подтверждено 23 тысячи 102 инфицированных. 744 зараженных умерли (непосредственно от COVID-19 – 223).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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