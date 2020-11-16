В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели младенца в ванной

В Кыштыме после гибели годовалого ребенка возбудили уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении матери малыша.

Трагедия произошла в пятницу, 13 ноября, в одном из домов Кыштыма. Как пишет «Кыштымский рабочий», мать купала годовалого ребенка в ванной. Во время процедур женщина отвлеклась на телефон. Оставшийся без присмотра малыш утонул.

Ребенка доставили в отделение реанимации больницы города, но медики лишь констатировали смерть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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