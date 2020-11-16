В Коркино выберут «последнего мэра»

В пригороде Челябинска объявили о выборах главы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Коркино начался прием документов претендентов на пост главы города.

Он продлится до 20 ноября. Сами выборы запланированы на 25 декабря.

Конкурс городское собрание депутатов объявило после того, как действующий градоначальник Дмитрий Гатов избрался на пост главы Еманжелинска.

Скорее всего, избранный в декабре мэр окажется последним градоначальником в Коркино. Еще в 2019 году в Коркинском районе начата процедура объединения нескольких муниципальных образований – город Коркино, поселки Роза и Первомайский и собственно Коркинский район – в один муниципалитет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.20

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели младенца в ванной. / Число зараженных COVID-19 в Челябинской области превысило 23 тысячи. / Самые крутые слухи недели: гламур во время чумы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»