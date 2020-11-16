Главу Октябрьского района оставили на пятый срок

Выборы Октябрьского района прошли без сюрпризов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Октябрьского районного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Михаила Молчана на должность руководителя района.

Замглавы района по ЖКХ Владимир Загребельный, считавшийся техническим кандидатом, не получил ни одного голоса.

Новый срок руководства станет в общей сложности пятый для Владимира Молчана.

Родился Михаил Молчан в 1956 году в поселке Известковый завод Сосновского района. В 1957 году вместе с родителями переехал в деревню Лебедки Октябрьского района Челябинской области.

Карьеру начал в 1978 году инженером по эксплуатации МТП колхоза «Рекорд», однако уже в следующем году перекочевал в районный комитет ВЛКСМ, а в 1983 – был назначен секретарем партийного комитета совхоза «Крутоярский». В августе 1986 года стал председателем колхоза «Большевик», переименованный в 1996 году в ТОО «Новомосковское». Руководил хозяйством вплоть до 1996 года, когда был впервые выбран главой района. Муниципалитет возглавлял до 2005 года. В 2010 году вновь был избран руководителем района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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