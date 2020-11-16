В Челябинской области от коронавируса умерли еще 5 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 210 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщил о 8 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались пятеро: 77-летняя женщина и мужчины 47, 54, 75 и 82 лет. 80-летняя пациентка умерла от инфаркта. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 23 тысячи 312 зараженных коронавирусом. 752 из них умерли, непосредственно от COVID-19 – 228).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.11.20

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