Заведующая магнитогорским детским садом прикарманила 1 миллион рублей

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 1 млн рублей бывшей заведующей детским садом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней горожанки, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате, а также мошенничестве.

По версии следствия женщина, являясь заведующей дошкольного образовательного учреждения, с января 2014 по май 2019 года присвоила более 1 млн рублей. Так, около 402 тысяч рублей она получила, забирая у подчиненных завышенные суммы стимулирующих выплат. Кроме того, 11,5 тысяч рублей она отняла у нескольких сотрудников детского сада из законно начисленных премий, убедив их в завышении выплат.

Кроме того, заведующая детским садом фиктивно трудоустроила двух горожан на должности садовника и воспитателя, получая за них заработную плату. Всего за период фиктивного трудоустройства с сентября 2014 по ноябрь 2017 года она похитила свыше 638 тысяч рублей, распоряжаясь их банковскими карточками.

В ходе следствия на имущество обвиняемой – жилой дом и земельный участок наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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