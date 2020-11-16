Муниципалитеты Южного Урала сорвали подготовку к отопительному сезону

Как минимум две территории Челябинской области не получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Уральское управление Ростехнадзора закончило оценку готовности муниципальных образований Челябинской области к отопительному периоду 2020-2021 годов.

По результатам проверочных мероприятий, как минимум две территории региона остались без паспортов готовности. Как и год назад, это Златоуст и Агаповский район, сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. При этом в ведомстве уточнили, что на данный момент не все муниципалитеты предоставили областным чиновникам сведения и результатах проверки Ростехнадзора.

Отметим, что в прошлом году Златоуст и Агаповский район также были в числе аутсайдеров подготовки к отопительному сезону. Также год назад паспорта готовности не получили Троицк, Катав-Ивановск, Карталинский и Троицкий районы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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