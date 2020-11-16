Скамейка Примирения и Дерево любви повергли южноуральцев в культурный шок

Копейчане не оценили очередной шедевр благоустройства, изготовленный подопечными ФСИН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успел отгреметь очередной скандал, связанный с передачей мэрией Челябинска контрактов на благоустройство исправительной колонии №2, как в своей любви к учреждениям ФСИН отметились власти Копейска.

В центре города-спутника областного центра установили «Скамейку Примирения» и «Дерево любви». Изготовили конструкцию осужденные исправительной колонии №15 (Потанино).

По задумке местных чиновников, «Скамейка Примирения» должна тушить ссоры влюбленных. А чтобы делать это наверняка, сиденье скамьи сделали вогнутым, решив, что, сползая постепенно к центру, влюбленные обязательно простят друг друга.

Впрочем, жители стараний мэрии и исполнителей не оценили, заполнив социальные сети едкими комментариями.

«Место этих «поделок» – на приусадебном участке, но никак не в центре города. Это же убожество! Есть же отдел архитектуры... Кто поставил это ... в центре? Фамилию объявите людям?» – возмущаются копейчане.

«Разве площадь не должна быть в единой теме? Зачем собирать в непонятную кучу – детская площадка, сердце, скамейки, фонтан. Такое чувство, что это чей-то задворок с ненужным хламом», – поддерживают их земляки: «Надо посадить на эту скамью администрацию, эл.сети, прокуратуру...»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.20

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