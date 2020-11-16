Полторы сотни детей эвакуировали из здания детского сада в Сатке

В Сатке почти 170 человек эвакуировали из здания детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 16 ноября, в четвертом часу дня, от диспетчера 1-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о задымлении в дошкольном учреждении Сатки. На место направились пожарные расчеты.

Сработки автоматической пожарной сигнализации не было. На момент прибытия первых подразделений наблюдался слабый запах гари на первом этаже. В результате из здания эвакуировались 169 человек, из них 139 детей и 30 человек персонала. Дети были размещены в соседнем здании школы (100 метров от детского сада), а позже переданы родителям.

Пострадавших нет.

Пожарные провели проверку помещений, в результате которой не было выявлено признаков горения или короткого замыкания электропроводки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.20

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