На южноуральской трассе вспыхнула автоцистерна

В Челябинской области на ходу полыхнула автоцистерна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в понедельник, 16 ноября, на 1800 километре федеральной автодороги М-5.

Недалеко от села Боровое Чебаркульского района на ходу загорелся мотор ассенизаторской цистерны. Водитель увидел, как из-под капота машины идет дым. Мужчина пытался потушить возгорание, но собственными силами не справился.

По информации пресс-службы 5 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Челябинской области, к месту пожара выезжали два расчета 48 пожарно-спасательной части. В результате пожара пострадавших нет, однако выгорел моторный отсек цистерны.

По факту возгорания проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.20

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