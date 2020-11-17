В Челябинской области от коронавируса скончались еще 6 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида умерли женщины 63 и 69 лет и четверо мужчин в возрасте 49 – 73 лет. Еще двое скончались от сахарного диабета, но в одном из случаев болезнь была осложнена не только коронавирусом, но и развившемся на его фоне постинфарктным кардиосклерозом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлено 23 тысячи 527 случаев заболевания COVID-19, умерли 760 инфицированных, непосредственно от инфекции – 234.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.11.20

На южноуральской трассе вспыхнула автоцистерна. / Полторы сотни детей эвакуировали из здания детского сада в Сатке. / Угроза смога сохраняется на Южном Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»