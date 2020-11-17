В Челябинской области директора магазина оштрафовали за миллионный долг перед партнерами

Южноуральская бизнес-вумен заплатит штраф за долги перед поставщиками и клиентами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, наказание в виде штрафа назначил мировой суд Красноармейского района директору магазинов сантехнического оборудования.

В суде выяснилось, что предпринимательница даже после вмешательства суда категорически отказывалась платить своим поставщикам за полученную сантехнику. Манкировала бизнес-вумен и своими обязательствами перед клиентами: одной организации так и не был поставлен товар, несмотря на внесенную предоплату, другой покупатель так и не дождался возмещения стоимости проданного ему некачественного оборудования для ванной комнаты. Общая сумма задолженности перед контрагентами составила почти 1 миллион рублей.

В рамках сводного исполнительного производства, возбужденного в Красноармейском районном отделении судебных приставов УФССП по Челябинской области, были заблокированы счета организации, ограничено проведение расходных операций по кассе. Директора магазина неоднократно предупреждали об уголовной ответственности.

При этом в ходе проверки выяснилось, что у предпринимательницы была возможность погасить задолженность, однако средства, поступающие от торговой выручки, она предпочитала тратить по собственному усмотрению, игнорируя судебные решения.

В судебном заседании бизнес-леди полностью признала вину, раскаялась в содеянном, предоставила положительные характеристики с места работы. Суд приговорил ее к уплате штрафа в 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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