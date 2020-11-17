Прокуратура обвиняет администрации Коркино в бездействии, создающем угрозу жизни горожан

Прокуратура предъявила претензии администрации Коркино, бездействие которой создает угрозу жизни и здоровью горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году в поселке Роза признали аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома №20, 22, 24 по улице 50 лет Октября и № 14 по улице 9 Мая.

Жителей расселили, и этим ограничились: муниципальный контракт на снос домов до сих пор не заключен; участки, на которых расположены расселенные аварийные дома, не ограждены, попасть в аварийное здание может любой.

«Бездействие должностных лиц администрации по сносу аварийных домов создает угрозу возникновения пожаров, загрязнения земель, причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц», – заявили в прокуратуре Челябинской области.

Ведомство направило в суд исковые заявления, требуя обязать чиновников снести аварийные здания.

Роза, Павел Зварзин

Роза. Другие новости 17.11.20

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