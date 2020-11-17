В Аше сотрудница почты «заработала» на наложенных платежах 120 тысяч рублей

Ашинская полиция задержала сотрудницу почты, прикарманившую 120 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Ашинского района обратились представители отделения связи, сообщив, что в ходе ревизии выявлена недостача в 120 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастна 28-летняя сотрудница почты. Женщина выдавала посылки с наложенным платежом, при этом полученные за них деньги не вносила в кассу, а оставляла себе. «Подозреваемая полицейскими задержана, установлена ее причастность к присвоению денежных средств в 26 случаях», – рассказали в силовом ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.11.20

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