Омские эксперты ополчились на архитектурные памятники Челябинска

Челябинские краеведы возмутились результатами экспертиз выявленных объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники Челябинска выражают обеспокоенность сохранностью зданий в историческом центре города после привлечения к их экспертизе специалистов из Омска. Об этом краевед Юрий Латышев рассказал на своей странице в социальных сетях.

Так, под ударом оказался старинный дом на улице Елькина, 30, известный как «дом Ахунова».

Здесь и далее скриншот Яндекс-карты

Фактически приговор ему вынес омский эксперт Сафаров. В своем заключении он делает вывод об отсутствии у выявленного объекта культурного наследия мемориальной ценности, имеющей особое значение для истории развития Челябинска и Челябинской области.

Между тем, дом связан с жизнью и деятельностью челябинского купца Закира Ахунова, дважды избиравшегося гласным Челябинской городской думы. «Закир Ахунов был единственным из представителей мусульман дореволюционной татарской общины города, имевшим такое народное доверие. Ахунов пользовался уважением и за рамками татарской общины, избирался представителем от купеческого сословия в Сиротский суд Челябинска. Был попечителем не установленного пока точно учебного заведения (скорее всего, Троицк или Челябинск), – напоминает Юрий Латышев. – В 1905-1907 годах он предоставлял помещение своего магазина под один из штабов отрядов самообороны, организованных городской управой Челябинска против действий погромщиков. И составил один такой отряд самообороны из числа своих служащих, позволив пользоваться рабочим телефоном для связи с полицией».

С 1914 года Ахунов был председателем мусульманского благотворительного общества Челябинска. Кроме того, входил в состав иногородних членов мусульманского благотворительного общества Екатеринбурга. Являлся одним из учредителей библиотеки-читальни при Ак-мечети, которой могли пользоваться все желающие, а не только мусульмане. Здание этой библиотеки сохранилось на этой же улице Елькина.

Так что отрицание экспертом мемориальной значимости дома № 30 по улице Елькина выглядит очень странным, отмечает краевед. Впрочем, это не единственная странность. Например, в документах почему-то ошибочно назван адрес объекта культурного наследия (ул. Елькина – 32 вместо Елькина – 30).

Кроме того, эксперт утверждает, что здание было значительно изменено в ходе эксплуатации, с течением времени появились искажающие первоначальный облик пристройки и надстройки, встроенные в структуру основного объема и неудаляемые без серьезных реконструктивных вмешательств, а также необходимые с точки зрения современного функционального использования. В результате подлинность конструкций здания, кроме восточного фасада, полностью утрачена.

Однако, что касается восточного фасада, эксперт не счел нужным представить описание его архитектурно-декоративного решения, ограничившись лишь поверхностными замечаниями. Тем самым, автор исследования сознательно «снизил» значение архитектурного образа и допустил ошибки в оценке, уверен Юрий Латышев. Между тем, фасад дома представляет собой полностью сохранивший историческую подлинность образец архитектурно-декоративного решения деревянного мещанско-купеческого дома рубежа XIX – XX веков с богатым резным убранством. «Именно он и представляет наибольшую ценность и может быть предметом охраны при включении объекта в госреестр. Восточный фасад здания обладает не только категорией подлинности, но и имеет несомненную художественно-эстетическую ценность», – подчеркивает краевед.

При этом практика сохранения подлинных фасадов исторических зданий в случае утери старинных интерьеров позволяет собственнику использовать внутреннее пространство объекта в современных целях без значительного обременения, отмечает он. «Эта часть улицы – островок старого деревянного Челябинска, который сохранился только здесь, синтезирует в архитектуре художественное чутье, рукотворное мастерство, художественные предпочтения горожан, вкусы, – напоминает Юрий Латышев. – В Челябинске остались единичные образцы фасадов с резным декором такой степени сохранности, и даже если на рубеже XIX – XX веков здание и являлось, по словам эксперта, «типовым образчиком жилого городского дома», в настоящее время здание является одним из редких элементов исчезающей архитектурно-градостроительной среды Челябинска рубежа веков. Сохранившийся деревянный декор наличников у этого дома в настоящее время уникален для Челябинска. Других сохранившихся зданий дореволюционной постройки с подобным декором в горде больше нет».

Эксперт же пытается доказать ненужность данного объекта для культурного наследия Челябинска, к тому же рассматривает объект в отрыве от его исторической среды. Особенно беспокоит краеведа то, что собственник здания известен весьма вольным отношением к объектам культурного наследия.

Еще один омский эксперт – некая Удина в компании с другими специалистами из Иркутска и Санкт-Петербурга пытается одобрить проект зоны охраны дома Данцигера (ул. Пушкина -1), в котором подразумевается строительство 17-26 этажных зданий в историческом квартале, ограниченном улицами Пушкина, Карла Маркса, Свободы и Труда, рассказал Латышев.

Кстати, в этом здании расположен Государственный центр по охране культурного наследия Челябинской области

При этом Удина уже готовила «Проект зон охраны объекта культурного наследия «Комплекс войскового остановочного пункта». Тогда охранная зона была сокращена до границ территории самого объекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.11.20

В Аше сотрудница почты «заработала» на наложенных платежах 120 тысяч рублей. / «Все возмущены»: спикер Госдумы устроил выволочку авторам законопроекта об изъятии детей из семьи. / «Это уже перешагнуло все черты дозволенного»: Зюганов настаивает на отставке авторов «детского» законопроекта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»