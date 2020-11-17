Южноуральские полицейские накрыли крупную сеть по организации нелегальной миграции

В Челябинской области полицейские пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли иностранным гражданам поддельные трудовые договоры, документы о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также незаконно оказывали другие услуги, в том числе оформляли фиктивную регистрацию по месту пребывания.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области было возбуждено пять уголовных дел, которые соединены в одно производство. Семеро предполагаемых соучастников задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Им предъявлено обвинение.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъято более 50 паспортов иностранных граждан, бланки сертификатов о сдаче экзамена, более 600 бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и бланков заявлений об оформлении патента. Также обнаружены учетные книги с данными обратившихся за миграционными услугами, фиктивные трудовые договоры, заполненные от имени несуществующих физических лиц, списки иностранных граждан, зарегистрированных в так называемых резиновых квартирах.

Один из фигурантов заключен под стражу, еще один участник группы находится под домашним арестом, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении остальных обвиняемых – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности злоумышленников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.11.20

Омские эксперты ополчились на архитектурные памятники Челябинска. / В Аше сотрудница почты «заработала» на наложенных платежах 120 тысяч рублей. / «Все возмущены»: спикер Госдумы устроил выволочку авторам законопроекта об изъятии детей из семьи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»