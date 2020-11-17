Челябинск закроют для фур в предновогоднюю декаду

Накануне новогодних праздников в Челябинске ограничат движение большегрузов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, для обеспечения бесперебойного движения в городе в преддверии подготовки к Новому году будут вводиться временные ограничения на въезд в город большегрузной техники.

Традиционно в преддверии новогодних праздников на улицах областного центра многократно увеличивается количество транспортных средств. Это связанно с подготовкой жителей Челябинской области к празднованию Нового года и покупкой подарков, что в свою очередь обуславливает притяжение большого количества автомобилей, прибывающих из близлежащих районов области, к крупным торговым центрам столицы Южного Урала.

В условиях возросшего дорожного трафика передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

С целью предотвращения аварийности с участием большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники, грузоподъемностью свыше 10 тонн, с 20 по 31 декабря планируется введение ограничения его передвижения по улицам Челябинска ежедневно с 08:00 до 19:00.

В указанное время сотрудники Госавтоинспекции будут ограничивать въезд фур на территорию города, кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях.

Владельцам автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций будет необходимо пересмотреть логистические схемы и маршруты, чтобы подъезд к объектам осуществлялся по кратчайшим путям, исключался транзит транспорта. Передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены с 19:00 до 08:00.

Для предотвращения заторовых ситуаций в предпраздничные дни на челябинские дороги будут выведены дополнительные экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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