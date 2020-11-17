В Челябинске горит цех по производству пластиковых окон

В Челябинске пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание на производственном здании.

Жителей Челябинска обеспокоили клубы черного дыма и звуки мощных хлопков, которые они услышали в середине дня вторника, 17 ноября, в промышленной зоне города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 15:20 от диспетчера 3-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре по повышенному номеру на производственном здании по адресу: г. Челябинск, ул. Демидовская.

«По прибытии на место вызова обнаружено, что происходит горение в здании по производству пластиковых окон, на площади 300 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. Информация по пострадавшим уточняется», – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара, аварийно-спасательным работам. Всего от областной подсистемы РСЧС в ликвидации последствий происшествия задействованы 137 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС России – 75 человек и 19 единиц техники.

К месту вызова направлена лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации примесей в воздухе.

По предварительной информации, возгоранию предшествовал взрыв в газовой котельной. Это привело к частичному обрушению строения. Под завалами могли остаться люди.

Челябинск, Виктор Елисеев

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