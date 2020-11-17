На Южном Урале обнаружили новую мутацию COVID-19

В Челябинской области зафиксировали мутацию коронавируса, более устойчивую к ряду лекарств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что в нескольких регионах России найдены новые мутации вируса SARS-CoV-2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции Covid-19».

По словам главного государственного санитарного врача России, новые варианты коронавируса обнаружены в Челябинской области, Санкт-Петербурге и Сибири. Мутировавший вирус отличается большей сопротивляемостью к ряду медикаментов, отметила Анна Попова. В других регионах таких мутаций нет.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что его специалисты выявили более 80 мутаций коронавируса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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