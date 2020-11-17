При взрыве в промзоне Челябинска погибли рабочие. СКР и прокуратура начали проверку

Пожарные нашли тело одного из погибших при взрыве в цехе пластиковых окон в Челябинске.
Как сообщил ранее «Новый День», пожар в цехе по производству пластиковых конструкций вспыхнул в середине дня вторника, 17 ноября. Причиной возгорания могла послужить утечка газа в котельной.
В результате утечки произошел взрыв, под завалами оказались двое рабочих. Тело одного из них обнаружили спасатели при тушении пожара и разборе обрушенной кровли.
По информации следственного управления СКР по Челябинской области, по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство также организовало проверку по факту пожара.
Челябинск, Виктор Елисеев
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