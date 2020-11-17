При взрыве в промзоне Челябинска погибли рабочие. СКР и прокуратура начали проверку

Пожарные нашли тело одного из погибших при взрыве в цехе пластиковых окон в Челябинске.

Как сообщил ранее «Новый День», пожар в цехе по производству пластиковых конструкций вспыхнул в середине дня вторника, 17 ноября. Причиной возгорания могла послужить утечка газа в котельной.

В результате утечки произошел взрыв, под завалами оказались двое рабочих. Тело одного из них обнаружили спасатели при тушении пожара и разборе обрушенной кровли.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство также организовало проверку по факту пожара.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.11.20

На Южном Урале обнаружили новую мутацию COVID-19. / Челябинскому правозащитнику Владимиру Казанцеву изменили меру пресечения. / В Челябинске горит цех по производству пластиковых окон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»