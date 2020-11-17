Жители Магнитогорска наблюдали в вечернем небе светящийся столб

В Челябинской области сняли на видео странное свечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странное явление жители Магнитогорска наблюдали вечером минувшего воскресенья, 15 ноября. Горожане поделились видео в социальных сетях.

Какое-то время в небе висел красный светящийся столб. Некоторые магнитогорцы предположили, что это НЛО или результат промышленных выбросов.

Другие предположили, что имеют дело с редким природным явлением. «Я видела это с остановки «Горгаз» в 20:30. После исчезновения «красного столба» правее появлялись изумрудно-зеленые сплошные и одиночные всполохи, то ярче, то бледнее, небольшими широкими полосами, сияние перемещалось, длилось минут 5-10, – рассказала одна из горожанок. – Очень похоже на северное сияние, видела не раз в ноябре в Санкт-Петербурге. У нас широта другая, но все возможно..."

Челябинск, Виктор Елисеев

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