«Это качественный скачок в сторону паперти»: челябинцы предложили министру труда России прожить на МРОТ (ВИДЕО)

Челябинские трубники собирают подписи под петицией с предложением министру труда РФ Антону Котякову и его подчиненным пожить на МРОТ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запуск петиции стал продолжением акции «Жизнь на минималках», объявленной в России профсоюзами три недели назад.

В рамках акции ее участники пытаются выжить на сумму, равную минимальному размеру оплаты труда, приобретая при этом продукты, входящие в состав минимальной продуктовой корзины.

В ролике, призывающем подписать обращение к главе минтруда, сотрудники одного из предприятий Челябинска – гибщик труб, трубопрокатчик, водитель погрузчика, мастер участка и другие – обращаются непосредственно к федеральному чиновнику.

«Знаем, что каждый ваш день начинается с длительных и мучительных дум о житье простого народа. Спасибо вам за это, – говорят участники видео. – Спасибо за то, что мы при вашем чутком управлении живы пока. И отдельное спасибо хотелось сказать за ваши крутые законы и указы».

Далее авторы ролика перечисляют инициативы министра: не включать обучение в вузе в трудовой стаж, четырехдневную рабочую неделю, закон о грамотности чиновников. Но особенно «понравился» челябинцам закон о новом порядке начисления МРОТ. «Ну, наконец-то он больше не привязан ни к продуктовой корзине, ни к тарифам ЖКХ, – иронизируют участники акции. – А его размер – 12700 рублей – это скачок. Качественный скачок. В сторону паперти. Жаль, конечно, что на паперть ваше министерство направляет лишь работяг и пенсионеров. А не вас, дорогой Антон Олегович».

В заключение видеообращения южноуральцы предлагают министру и его подчиненным самим прожить на МРОТ.

Хотя бы месяц.

И призывают жителей региона подписать петицию с соответствующим требованием.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.11.20

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