Суточная выявляемость коронавируса продолжает расти

В Челябинской области за сутки выявлено 218 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщил о смерти еще 8 зараженных. Непосредственно от ковида умерли двое мужчин и две женщины в возрасте 70 -77 лет. 87-летняя женщина скончалась от острого инфаркта миокарда, у остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 23 тысячи 745 инфицированных. Умерли 768 зараженных, непосредственно от инфекции – 238.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.11.20

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