В минэкологии Челябинской области заявили о новых планах по строительству полигона в Чишме

Министру экологии Челябинской области Сергею Лихачеву пришлось объясняться перед депутатами регионального парламента по поводу ситуации с реализацией «мусорной» реформы на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужил скандал, разворачивающийся в поселке Старокамышинск, расположенном на территории Копейска. Здесь уже долгое время действует полигон ТКО, где размещается мусор из жилого сектора города-спутника областного центра.

Полигон с началом реформы уже оказывался в центре скандалов. Так, сразу после закрытия челябинской городской свалки жители поселка стали замечать существенное увеличение мусоровозов, следующих к этому объекту. При этом, несмотря на заверения областного минэкологии о том, что ТКО из Челябинска на полигон возить не будут, следовали спецмашины именно из областного центра. Как оказалось, несколько юридических лиц, действующих в Челябинске, заключили с полигоном самостоятельные договоры на утилизацию мусора.

Осенью нынешнего года старокамышинцы вновь забили тревогу. Выяснилось, что оператор полигона решил создать рядом с ним технопарк по переработке твердых коммунальных отходов. При этом, по доходившей до жителей поселка обрывочной информации, ТКО должны были поступать не только из Копейска, но и из ряда соседних муниципалитетов в объеме, втрое превышающем нынешний. Перерабатывать же планировалось лишь порядка 35% поступающих отходов. Старокамышинцы быстро подсчитали, что при таком подходе на действующем полигоне пришлось бы складировать существенно больше ТКО, чем теперь.

Долгое время в региональном министерстве экологии лишь отмахивались от протестов, напирая на то, что непосредственно это ведомство к планам коммерсантов отношения не имеет. Ответ Сергея Лихачева, рассказавшего депутатам Заксобрания, что расширять полигон в Старокамышинске не будут, также вряд ли успокоит жителей поселка. Ведь ничто не мешает его оператору использовать действующие площади для захоронения вдвое-втрое больших объемов мусора по сравнению с нынешними.

Зато министр экологии попытался успокоить парламентариев очередными планами по строительству новых полигонов. Так, по словам Сергея Лихачева, в минэкологии вновь вернулись к идее размещения полигона в Чишме. Еще один должен появиться в Южноуральске. Оба объекта будут обладать небольшими картами и сделают акцент на сортировке и переработке. И тот, и другой должны появиться уже в ближайшие два года. Правда, концессионные соглашения по ним пока не заключены.

Пока же основной массив отходов по-прежнему будет направляться на полигон в Полетаево, работающий, как признали, наконец, в министерстве, со множеством нарушений.

Интересно, что сроки строительства новых объектов утилизации мусора в два года министерство экологии области озвучивало уже не раз. Согласно одному из таких планов, полигон в Чишме должен был заменить «временный» полетаевский уже в 2021 году. Однако, пока все закончилось лишь увеличением площади объекта в Полетаево.

Челябинск, Виктор Елисеев

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