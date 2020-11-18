В Челябинске после гибели рабочих в огне возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти на пожаре двух рабочих.

Как сообщал ранее «Новый День», возгорание произошло днем вторника, 17 ноября, в цехе по производству пластиковых окон в промзоне Челябинска на улице Демидовская.

Причиной пожара стала, предварительно, утечка газа. В результате последовавшего за ней взрыва обрушилась кровля производственного здания, погребя под собой двух мужчин.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, спасатели обнаружили тела двух рабочих цеха при тушении пожара и разборе обрушенной кровли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», – рассказали в силовом ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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