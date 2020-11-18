На Южном Урале обнаружили почти два десятка черных кредиторов

Банк России с начала года выявил в Челябинской области 19 нелегальных кредиторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского главного управления Банка России, за 9 месяцев 2020 года регулятор обнаружил на финансовом рынке Челябинской области 19 организаций, которые выдавали кредиты и оформляли займы без соответствующего разрешения ЦБ. Сведения о нелегальных кредиторах переданы в правоохранительные органы.

Большинство нелегалов – псевдоломбарды. Специалисты выявили комиссионные магазины, которые маскировались под ломбарды и оформляли займы под залог имущества (в их числе – автомобили, бытовая техника). В частности, организации приобретали у южноуральцев имущество с «правом обратного выкупа»: имущество передавалось не в залог, а по договору купли-продажи. В таких случаях граждане полностью утрачивают право на передаваемое имущество, соответственно организация может его продать в любое время. Обязательный для ломбарда документ (залоговый билет) физическому лицу не выдавался.

По закону в ломбард можно заложить любое ценное имущество, кроме недвижимости. Прежде чем заключать договор с организацией, нужно проверить учредительные документы и свидетельство о регистрации юридического лица. В наименовании организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Если этого нет, то речь идет о нелегальном кредиторе.

Также в списке нелегальных кредиторов оказались псевдолизинговые компании. Они выдавали жителям региона займы под залог автомобилей, заключая договоры «обратного» лизинга. Как правило, подобная незаконная схема лишает автолюбителей не только денег, но и транспортного средства. Признать договор с псевдолизинговой недействительным и вернуть машину в собственность возможно, но только через суд.

Право выдавать кредиты и займы есть только у профессиональных кредиторов: банков, микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и ломбардов, напоминают представители регулятора.

«Деятельность профессиональных кредиторов регулируется законом, за ними осуществляется регулярный надзор, в том числе, и в части защиты прав потребителей финансовых услуг. Нелегальные кредиторы действуют вне правового поля, при взаимодействии с ними граждане рискуют оказаться втянутыми в мошеннические схемы, переплатить проценты, быть подвергнутыми угрозам потери», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Напомним, проверить финансовую организацию можно на сайте Банка России и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

В целом по РФ с января по сентябрь Банк России выявил порядка 600 черных кредиторов, 200 нелегальных форекс-дилеров, 140 финансовых пирамид, организаторы которых предлагали вложиться в криптовалюту, токены и различные «электронные деньги».

Челябинск, Виктор Елисеев

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