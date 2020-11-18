Южноуралец погиб, провалившись под лед

В Сатке спасатели выудили из ледяного пруда погибшего рыбака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 18 ноября, поступило сообщение о мужчине, провалившемся под лед на Саткинском городском пруду. На место выехали сотрудники 49-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда.

По прибытии спасатели извлекли из воды тело мужчины. На месте были проведены необходимые реанимационные действия, которые, однако, не дали результатов. Погибший был передан сотрудникам полиции.

По предварительной информации, мужчина вышел на рыбалку, но лед оказался слишком тонким.

Специалисты экстренного ведомства напоминают, что выходит можно только на окрепший лед, толщиной не менее 5-7 см. Если на лед водоема решили выйти сразу несколько человек, его толщина должна достигать минимум 10-12 см, а передвигаться нужно раздельно, а не всей группой вместе. На машине нельзя в принципе выезжать на лед, если же возникла такая необходимость, то его толща льда должна быть не менее 20 см.

Челябинск, Виктор Елисеев

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