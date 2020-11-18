Маски раздора: в Миассе «ковид-диссиденты» подрались с полицией (ВИДЕО)

В Миассе нескольких мужчин задержала после дискуссии о необходимости надевать маски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из магазинов в понедельник, 16 ноября.

По словам свидетелей происшествия, группа мужчин остановилась на входе в магазин, чтобы дождаться приятеля, отправившегося за покупками. При этом, как настаивают миасцы, непосредственно покупатель был в маске.

А вот его приятели решили пренебречь рекомендациями и дожидались «парламентера» без средств индивидуальной защиты. Это и привлекло внимание полиции.

Как развивалась дискуссия о необходимости ношения масок в общественных местах, остается только гадать. На опубликованных в соцсетях видео полиция уже пытается отправить одного из «диссидентов» в полицейский автомобиль, а друзья горожанина пытаются силовикам помешать.

Настроены они были крайне решительно

В обсуждении мнения южноуральцев разделились. И хотя большая часть комментаторов возмущалась действиями правоохранителей (кое-кто даже продолжал настаивать, что ношение СИЗ носит не обязательный, а лишь рекомендательный характер), были и другие точки зрения. Кто-то из участников дискуссии нейтрально удивился неоправданному упрямству земляков. Ведь не так сложно надеть маску при входе в магазин, недоумевали миасцы.

А кто-то и вовсе высказал предположение, что задержали мужчин совсем не за отсутствие масок, а за достаточно агрессивное по отношению к полицейским поведение. В пользу этого мнения говорит и то, что на видео с места инцидента можно увидеть сразу два полицейских автомобиля. И не исключено, что вторую машину первый наряд вызвал себе на подмогу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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