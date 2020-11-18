Ростехнадзор нашел множество нарушений при эксплуатации кислородного оборудования в Челябинской области

Ростехнадзор раскрыл шокирующие подробности эксплуатации кислородных станций на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отсутствие документации и инструкций, неправильная установка баллонов – это лишь некоторые нарушения, обнаруженные специалистами Ростехнадзора в ходе проверок южноуральских больниц после взрыва кислородной станции в ковидном госпитале, размещенном на площадях городской больницы №2 в Челябинске. Таковы промежуточные результаты продолжающегося в регионе аудита.

Напомним, взрыв к ГБ-2 прогремел 31 октября. В результате пострадали здания медицинского учреждения и соседнего жилого дома. В день ЧП в больнице умерли сразу 5 пациентов с COVID-19, при этом двум из них на момент инцидента продолжали оказывать помощь, несмотря на наступление клинической смерти. Еще два человека, эвакуированные в тяжелом состоянии, скончались через несколько дней. Всего из медицинского учреждения эвакуировали 156 человек.

После этого надзорные органы начали череду проверок. Аудит Ростехнадзора выявил дичайшие подробности. Так, выяснилось, что в ГБ-2 вообще нет никаких сколь-нибудь значимых документов по кислородной станции, оборудование не поставили на учет и не застраховали гражданскую ответственность на случай аварии. Неизвестно даже, кто был эксплуатирующей организацией опасного оборудования.

«Признаки опасности, идентифицирующие объект в качестве ОПО, появились после проведения на нем работ с установкой дополнительного оборудования при перепрофилировании медицинской организации на работу с пациентами, больными коронавирусом, – цитирует «Знак» замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова. – Окончательные выводы, в том числе о причинах происшествия и о мере ответственности должностных лиц, будут сделаны по итогам проведения технического обследования».

Не лучше дела обстоят и в других больницах Челябинской области. Так, областной больнице Троицка неправильно установлены баллоны с кислородом (стоят вертикально, никаких ограждений и приспособлений против падения нет. В городской больнице №2 Магнитогорска кислородные баллоны хранятся с нарушением правил, а в самом медучреждении нет аттестованных специалистов, которые могли бы отвечать за эксплуатацию и исправное состояние оборудования.

Ростехнадзор продолжает проверки больниц Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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