В Челябинской области продолжается рост заболеваемости COVID-19, а переболевшие не могут сдать плазму

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день инфекция выявлена у 23 тысяч 745 человек. Уровень заболеваемости на сегодняшний день составляет 684,4 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения с понедельника несколько снизился: с 1,07 до 1,05. Зато вырос показатель среднего темпа прироста за 7 дней с 0,9% до 1%.

Тем временем, уже переболевшие коронавирусом отмечают трудности со сдачей антиковидной плазмы: областная станция переливания крови не принимает без результатов теста на антитела, но тест донорам приходится сдавать в других лабораториях и за свой счет, хотя стоит он недешево. В результате часть потенциальных доноров отказывается от сдачи плазмы, а больницы заявляют об ее дефиците.

Еще одна проблема: обеспечение лекарствами тех, кто лечится амбулаторно. Сообщения об отказах продолжают поступать. Например, 73-летнему пенсионеру не выдали лекарства в поликлинике, сославшись на их отсутствие, а когда в истории начала разбираться страховая компания, ей сообщили, что в выдаче медикаментов нет необходимости, так как пациент уже выздоровел.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт, которую попросили прокомментировать ситуацию, заявила, что ей поступает масса благодарностей за бесплатные лекарства, и делать выводы на основании 1 – 2 случаев не стоит. Но признала: «Да, есть определенный дефицит, но мы над этим работаем».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.11.20

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